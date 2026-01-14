Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Případ vloupání do zlatnictví v Turnově objasněn
Semilským kriminalistům se podařilo ve velmi krátké době dopadnout dva cizince, kteří se vloupali do prodejny zlatnictví v Turnově.
Komisař z Oddělení obecné kriminality semilského územního odboru v uplynulých dnech zahájil trestní stíhání dvou mužů – cizích státních příslušníků ve věku 28 a 51 let jako obviněných ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci ve formě spolupachatelství, kterých se dopustili 29. prosince loňského roku.
Tehdy v noci z 28. na 29. prosince se spolu domluvili, že se vloupají do nějaké prodejny zlatnictví, kde odcizí šperky. S tímto nápadem přijeli ještě v tu noc několik minut před druhou hodinou do Turnova a pro uskutečnění svého plánu si vybrali prodejnu zlatnictví v ulici Palackého. Starší obviněný zůstal čekat ve vozidle a mladší po vypáčení vchodových dveří vnikl do uvedeného obchodu, ve kterém rozbil vitríny s vystavenými šperky a část jich také odcizil. Následně společně z místa činu vozidlem odjeli. Ovšem vzápětí se dohodli, že se do prodejny vrátí, aby odcizili ještě další zboží.
A jak se domluvili, tak také udělali. Tentokrát ale ve vozidle zůstal čekat mladší obviněný a krást do prodejny šel ten starší. Obvinění takto odcizili šperky zhotovené ze stříbra a chirurgické oceli v celkové hodnotě za téměř 100 tisíc korun – náušnice, náramky, prsteny, řetízky, přívěsky atd. Na poškození dveří a zařízení v obchodě pak způsobili škodu bez mála za 40 tisíc korun.
Kriminalistům se také v rámci dopadení mladšího obviněného podařilo u něj zajistit přibližně polovinu odcizených šperků v přibližné hodnotě 50 tisíc korun a předat je zpět jejich majiteli.
Stíhání obviněných cizinců probíhá na svobodě a v případě odsouzení jim za spáchání uvedených přečinů hrozí oběma trest odnětí svobody až na dva roky.
14. 1. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje