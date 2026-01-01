Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Případ týrané kočky na Litoměřicku
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
ŽÁDOST:
Žadatel se ve své žádosti odkazuje na tiskovou zprávu Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích týkající se medializovaného případu týrání kočky, a žádá o poskytnutí:
„1. anonymizovaného usnesení policejního orgánu, kterým byla věc podle § 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu odevzdána příslušnému správnímu orgánu,
2. anonymizovaného rozhodnutí, opatření, pokynu nebo jiného písemného vyjádření státního zástupce, jímž byl přezkoumán nebo schválen postup policejního orgánu, pokud bylo v této věci vyhotoveno,
3. spisové značky policejního orgánu a spisové značky státního zastupitelství vedené v této věci.“
ODPOVĚĎ:
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje následující:
Ad 1.: Přílohou tohoto sdělení Vám zasíláme anonymizovaný dokument označený jako Odevzdání věci k projednání přestupku ze dne 26. 6. 2026, č. j. KRPU-xxx/TČ-2025-040681-PK.
Ad 2.: Povinný subjekt žádný takovým písemným dokumentem nedisponuje, a není tak možné jej žadateli poskytnout.
Ad 3.: Věc je povinným subjektem vedena pod sp. zn. KRPU-xxx/TČ-2025-040681-PK, a státním zastupitelstvím pod sp. zn. 0 ZT-40/2026.
K poskytnutému dokumentu evidovanému pod č. j. KRPU-204626-96/TČ-2025-040681-PK sdělujeme, že podle § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. pokud povinný subjekt poskytuje informaci formou kopie dokumentu, z něhož vyloučil pouze osobní údaje nebo informace, které jsou bankovním nebo obchodním tajemstvím a které získal při postupech podle správního, daňového nebo kontrolního řádu, nemusí vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Za osobní údaj je na základě čl. 4 odst. 1 nařízení EU 2016/679 třeba považovat veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Pojem „osobní údaj“ tedy označuje informace dotýkající se soukromého a rodinného života jednotlivce v úzkém smyslu, ale také informace o jakémkoli druhu činnosti, kterou se jednotlivec zabývá, například informace o jeho pracovních vztazích nebo ekonomickém či společenském chování. Zahrnuje tudíž informace o jednotlivcích bez ohledu na postavení nebo roli, v jaké daná osoba vystupuje.
por. Bc. Pavla Mašínová, 29. 7. 2026