Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Případ odcizeného vozidla
Policisté pátrají po totožnosti muže, který jezdil po Praze v odcizeném vozidle. Pokud ho znáte, kontaktujte prosím linku 158.
Pražští policisté pracují na objasnění případu krádeže motorového vozidla Opel Astra, ke které došlo na sklonku roku 2025. Vozidlo zaparkované před pizzerií v Radotíně bylo odcizeno majiteli v době od 20. do 21. prosince a pachatel s ním odjel neznámo kam. Krádež nebyla nijak složitá – pachatel použil klíče od vozidla, které majitel nedlouho předtím ztratil, pravděpodobně někde v blízkosti vozidla. Pachateli pak už jen stačilo zmáčknout tlačítko na klíčích, sledovat, které vozidlo se rozsvítí, nasednout a odjet. O několik týdnů později nalezli náhodní kolemjdoucí vozidlo zaparkované ve Štětkově ulici v Praze 4. Policisté následně vyhodnocením kamerových záznamů nalezli muže, který vozidlo zaparkoval a po jehož totožnosti nyní pátrame. Pokud ho poznáváte nebo víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158.
Případ se škodou necelých padesáti tisíc korun je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za což v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Jan Rybanský
27. leden 2026