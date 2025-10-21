Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Případ nošení zbraně na veřejnosti
V neděli 19. října 2025 v 15:30 hodin jsme přijali oznámení na tísňovou linku 158 o muži, který se měl pohybovat kolem vlakového nádraží v Opavě-Komárově a viditelně nesl dlouhou střelnou zbraň s optikou. Na oznámení okamžitě zareagovali kolegové z opavského oddělení hlídkové služby.
Dle popisu byla do čtyř minut vypátrána osoba, u které hlídka nalezla dlouhou a také krátkou střelnou zbraň. Jednalo se o vzduchovou pušku a plynovou pistoli na CO2, které byly na místě zajištěny společně se střelivem k oběma zbraním.
Dotyčný se měl svým jednáním dopustit přestupku na úseku zbraní a střeliva, za což mu hrozí ve správním řízení peněžitý trest ve výši až 15 tisíc korun nebo propadnutí věci.
Připomínáme všem občanům, že dle zákona o zbraních a střelivu, je nutné na veřejnosti nosit zbraně skrytě tak, aby nebyly viditelně vystaveny okolí. Tato povinnost se vztahuje na všechny druhy zbraní, včetně těch, které nepodléhají registraci, nebo k jejich držení není vyžadován zbrojní průkaz.
por. Jan Segsulka, DiS.
oddělení tisku
21. října 2025