Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Případ nálezu pohřešované seniorky byl kvalifikován jako vražda
Pachateli hrozí až osmnáct let za mřížemi.
Ve čtvrtek jsme od starosty jedné z obcí na Kroměřížsku přijali oznámení o pohřešování třiasedmdesátileté ženy, které skýtalo několik otazníků. Následné šetření mělo rychlý spád. V souvislosti se zmizením seniorky policisté téhož dne zadrželi muže středního věku. V průběhu prověřování kriminalisté zjistili, že muž ženu v jejím rodinném domě dosud nezjištěného dne usmrtil. Její tělo pak odvezl na odlehlé místo a zakopal v lesním porostu, což se následně potvrdilo. Žena zemřela násilnou smrtí.
Nyní již obviněnému muži hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy až osmnáct let za mřížemi.
28. února 2026, por. Radomír Šiška, DiS.