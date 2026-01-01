Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Případ musel být odložen
Ukončili jsme případ z hodonínské základní škody z loňského února.
Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro čin jinak trestný, a to vraždu ve stadiu přípravy. V rámci prověřování byly zadány znalecké posudky z oboru zdravotnictví, které byly v minulých dnech dokončeny a doručeny.
S ohledem na věk dítěte bylo trestní stíhání v souladu se zákonem odloženo pro nepřípustnost trestního stíhání. Spisový materiál bude prostřednictvím krajského státního zastupitelství postoupen soudu pro mládež, který může rozhodnout o uložení výchovného opatření.
S ohledem na skutečnost, že se jedná o dítě mladší 15 let, nebudou k případu poskytovány žádné další informace.
mjr. Pavel Šváb, tiskový mluvčí, 5. června 2026.