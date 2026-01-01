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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Případ musel být odložen

Ukončili jsme případ z hodonínské základní škody z loňského února. 

Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro čin jinak trestný, a to vraždu ve stadiu přípravy. V rámci prověřování byly zadány znalecké posudky z oboru zdravotnictví, které byly v minulých dnech dokončeny a doručeny.

S ohledem na věk dítěte bylo trestní stíhání v souladu se zákonem odloženo pro nepřípustnost trestního stíhání. Spisový materiál bude prostřednictvím krajského státního zastupitelství postoupen soudu pro mládež, který může rozhodnout o uložení výchovného opatření.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o dítě mladší 15 let, nebudou k případu poskytovány žádné další informace.

mjr. Pavel Šváb, tiskový mluvčí, 5. června 2026.

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