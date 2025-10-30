Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Prioritou speciálních kontrol byla nákladní doprava
Víc než polovina kontrolovaných nákladních vozidel byla přetížena.
V období od března do října se uskutečnilo v Libereckém kraji osm dopravních akcí, které byly primárně zaměřeny na nákladní dopravu. Policisté během kontrol vážili nákladní vozidla, kontrolovali sociální předpisy, přepravu nebezpečných věcí a prováděli technické silniční kontroly. Kontroly proběhly na stanovištích silnic č. I/10 Malá Skála, I/13 Rynoltice, I/35 Turnov, I/35 Hrádek nad Nisou a I/10 Harrachov.
Policisté zkontrolovali celkem 54 nákladních vozidel a u čtyřech z nich, z důvodu vážných závad, omezili technickou způsobilost vozidla na dobu 30 dnů. Během kontrol bylo zjištěno dalších 62 drobných závad, ty se především týkaly nesprávného fungování záznamového zařízení. V jednom případě bylo odhaleno i zneužití nebo manipulace záznamového zařízení. Policisté provedli nízkorychlostní kontrolní vážení u 18 nákladních vozidel, kdy 11 jich bylo přetíženo. Řidičům přetížených vozidel policisté zakázali další jízdu, uložili jim na místě 11 pokut v celkové hodnotě 39 000 Kč a provozovatele oznámili příslušnému správnímu orgánu.
V neposlední řadě se policisté věnovali i kontrolám ostatních vozidel, během kterých odhalili 30 přestupků v dopravě. Za tyto prohřešky uložili řidičům 26 pokut v celkové hodnotě 57 000 Kč a čtyři oznámili příslušnému správnímu orgánu. Během kontrol byl odhalen i řidič motocyklu, který řídil s platným zákazem řízení motorových vozidel, a dva řidiči řídili bez řidičského oprávnění. Policisté zadrželi jednoho pachatele trestného činu a vypátrali odcizené vozidlo.
nprap. Libor Barták
30. října 2025