Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Přímo za volantem si vychutnával piva
„Já alkohol skoro vůbec nepiju“, řekl řidič náklaďáku poté, co nadýchal přes 2 promile.
V pondělí navečer jsme na linku 158 přijali informaci od všímavé řidičky, že před ní jedoucí dodávka s přívěsem kličkuje na silnici a tím ohrožuje protijedoucí vozidla. Podle oznámení jela od Nasavrk směrem na Pardubice. Policisté proto okamžitě vyrazili na silnici I/37, kde nákladní vozidlo po pár minutách vypátrali a zastavili.
Policisté následně u 30letého řidiče provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla pozitivní s výsledkem přes 2 promile. Muž vypověděl, že během jízdy vypil několik piv. Opilý se ovšem necítil a svou nejistou jízdu přisuzoval spíše nepozornosti při řízení. Policisté mu ve zkráceném řízení sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o cizince, putoval po zadržení rovnou do policejní cely, kde vyčkal na rozsudek soudu.
22. ledna 2026
por. Mgr. Iveta Kopecká