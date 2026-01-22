Policie České republiky  

Pardubický kraj

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Přímo za volantem si vychutnával piva

„Já alkohol skoro vůbec nepiju“, řekl řidič náklaďáku poté, co nadýchal přes 2 promile. 

V pondělí navečer jsme na linku 158 přijali informaci od všímavé řidičky, že před ní jedoucí dodávka s přívěsem kličkuje na silnici a tím ohrožuje protijedoucí vozidla. Podle oznámení jela od Nasavrk směrem na Pardubice. Policisté proto okamžitě vyrazili na silnici I/37, kde nákladní vozidlo po pár minutách vypátrali a zastavili.

Policisté následně u 30letého řidiče provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla pozitivní s výsledkem přes 2 promile. Muž vypověděl, že během jízdy vypil několik piv. Opilý se ovšem necítil a svou nejistou jízdu přisuzoval spíše nepozornosti při řízení. Policisté mu ve zkráceném řízení sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o cizince, putoval po zadržení rovnou do policejní cely, kde vyčkal na rozsudek soudu.

22. ledna 2026
por. Mgr. Iveta Kopecká

