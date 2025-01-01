Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Přímo při výrobě metamfetaminu byl v bytě zadržen „vařič“
Několikaměsíční práce byla ukončena v minulých dnech zadržením muže. Nyní je zpět za mřížemi.
Kriminalisté z Ostravy-Hrabůvky na základě operativního rozpracování a získaných poznatků na konci srpna zabránili další nelegální výrobě drog. Zhruba od poloviny dubna shromažďovali důkazy, které následně vyhodnocovali. Ukázalo se, že jejich podezřelou osobou má být recidivista, který je v současné době podmíněně propuštěn z vězení. Odsouzen byl za výrobu drog. Jakmile měli kriminalisté nastřádané důkazy, spadla klec. Po předchozím souhlasu státního zástupce s kolegy ze zásahové jednotky Moravskoslezského kraje vstoupili do bytu v Ostravě, kde přímo při nelegální výrobě pervitinu zadrželi 45letého podezřelého muže. Jen do několika málo minut na jiném místě zadrželi jen o rok mladšího komplice.
Při samotném odhalování této trestné činnosti se ukázalo, že starší z mužů měl být hlavní osobou, která měla vše plánovat. Měl mít k sobě „parťáka“, který mu dodával chemikálie a prekurzory potřebné pro výrobu drog, a to opakovaně. Tyto měl nakupovat v různých drogeriích či hobby centrech. Jako protislužbu mu měl výrobce drog pervitin prodávat, někdy mu ho však dával i zadarmo. Následně proběhly na několika místech domovní prohlídky, při kterých byly mimo jiné zajištěny věci sloužící k výrobě a distribuci pervitinu, a to například skleněná baňka, která byla do poloviny zaplněná červenou neznámou tekutinou, chemikálie či farmaceutické přípravky, nezjištěné množství různě barevných krystalických látek, ale také finanční hotovost přes jeden milion korun, ale také zhruba 1,2 kg bílé krystalické látky.
Komisař 3. oddělení obecné kriminality Ostrava obvinil 45letého muže ze zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě odsouzení mu hrozí až desetileté vězení. Trestní stíhání je u muže vedeno vazebně. Obviněný muž využil svého zákonného práva a nevypovídal. Druhého 44letého muže kriminalisté obvinili ze stejného trestného činu, tomu hrozí pětileté vězení a jeho trestní stíhání probíhá na svobodě.
Všeobecně apelujeme na veřejnost, aby byla ke svému okolí všímavá. V případě zjištěných podezřelých okolností, například silného zápachu chemikálií, možného protiprávního jednání osob ve vašem okolí, neváhejte volat linku 158, byť i anonymně.
dne 4. září 2025
por. Bc. Eva Michalíková