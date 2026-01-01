Přílohy k pokynu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o následující informace (cituji):
„dne,,,. 2025 mi byla doručena odpověď na mou žádost podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vedená pod č. j. …
V zaslané odpovědi však nebyly přiloženy přílohy č. 6 až 10 k pokynu policejního prezidenta č. 100/2012, na které je v textu odkazováno. Dovoluji si proto požádat o jejich dodatečné poskytnutí.
Současně bych Vás chtěla požádat o zaslání všech verzí uvedených příloh, které byly účinné v průběhu roku 2024. Pokud tedy v roce 2024 došlo ke změně jejich znění, prosím o poskytnutí všech relevantních verzí účinných v daném období.“.
Policejní prezidium České republiky žadatelce poskytlo požadované dokumenty, tedy přílohy 6 až 10 závazného pokynu policejního prezidenta č. 100/2012, kterým se provádí některá ustanovení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v aktuální znění, a dále tyto přílohy ve znění, v jakém bylo platné v průběhu roku 2024.
pplk. JUDr. Lucie Žárská,17. 4. 2026