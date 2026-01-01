Příkazové bloky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace (cituji):
„1) Kolik příkazových bloků na místě zaplacených a kolik příkazových bloků na místě nezaplacených bylo v jednotlivých letech 2020–2025 odebráno (převzato) od Generálního ředitelství cel
2) Jaká byla celková hodnota odebraných příkazových bloků v jednotlivých letech 2020–2025.
3) Kolik z odebraných příkazových bloků bylo v jednotlivých letech skutečně použito.
4) Kolik příkazových bloků bylo v jednotlivých letech 2020–2025 odepsáno z inventárního stavu Policie České republiky, tj. vyřazeno z evidence vedené Policií České republiky, a to bez ohledu na důvod tohoto vyřazení (včetně, nikoli však výlučně, jejich použití, stornování, znehodnocení, ztráty, skartace nebo jiného administrativního postupu).“.
Policejní prezidium České republiky posoudilo výše uvedenou žádost a vzhledem k tomu, že údaje potřebné ke zpracování odpovědi nejsou souhrnně k dispozici v žádném informačním systému centrálně provozovaném Policií České republiky, byla s žádostí o podklady oslovena jednotlivá krajská ředitelství policie a úsek ekonomického náměstka Policejního prezidia České republiky (za Policejní prezidium ČR a útvary s celostátní působností). Na základě těchto podkladů byla sestaven přehled, který byl žadateli zaslán spolu s informací, že do údajů k bodu 4) žádosti nejsou zahrnuty počty použitých příkazových bloků, tyto počty jsou uvedeny zvlášť pod bodem 3).
pplk. JUDr. Lucie Žárská,10. 4. 2026