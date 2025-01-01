Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Příkazní řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
ŽÁDOST:
„… o poskytnutí následujících informací vztahujících se k Vaší činnosti v oblasti řešení přestupků:
1. Kolik přestupkových řízení v režimu příkazu bylo ve Vaší agendě zahájeno a ukončeno v letech 2023 a 2024?
2. Jaký podíl z celkového počtu takto řešených přestupků tvořily dopravní přestupky?
3. Používá Policie ČR vlastní systém nebo spolupracuje se systémem Městských úřadů (např. GINIS, VERA)?
a) Má Váš systém přímý přístup ke generování návrhů příkazů?
b) Jsou tyto systémy propojeny s dalšími zdroji dat (např. městské kamery, registry vozidel)?
c) Dochází k automatizovanému zpracování záznamů z kamerových systémů či radarů?
4. Jakým způsobem Policie ČR spolupracuje s úřadem v rámci příkazního řízení?
a) Vytváříte návrhy příkazů?
b) Posíláte podklady ve formě oznámení o přestupku?
c) Kolik případů bylo oznámeno správnímu orgánu?
5. Pokud máte k dispozici vzorový anonymizovaný výstup nebo procesní dokument, prosím o jejich přiložení.“
ODPOVĚĎ:
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a k požadovaným informacím sděluje následující:
Ad 1) V rámci přestupkového řízení Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje bylo v letech 2023 a 2024 rozhodnuto celkem 1x příkazem dle § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Ad 2) Policie České republiky není věcně příslušný správní orgán k vedení správního řízení pro přestupky v dopravě, tedy pro přestupky dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Viz § 124 odst. 5 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Ad 3) Ze strany Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje není v rámci ukládání příkazu používán žádný vlastní systém, a ani není nastavena v tomto ohledu spolupráce s orgánem obce s rozšířenou působností.
Ad a) Ne.
Ad b) Ne.
Ad c) V některých případech ano. Nad rámec žádosti sdělujeme, že se jedná o zpracování záznamů automatizovaným systémem z rychloměrů umístěných v tunelových tubusech dálnice D8 (konkrétně tunely Libouchec – Panenská a tunely Prackovice – Radejčín), přičemž administrátorem těchto systémů je Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Záznamy pořízené předmětnými rychloměry jsou ukládány na jeden z centrálních serverů Policie České republiky, které provozuje národní centrum informačních a komunikačních technologií Policejního prezidia České republiky. Policie České republiky pouze realizuje oznámení o podezření ze spáchání přestupku příslušnému správnímu orgánu.
Ad 4) Policie oznamuje přestupky v souladu s § 73 a § 74 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Ad a) Ne.
Ad b) Policie oznamuje přestupky v souladu s § 73 a § 74 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Ad c) V roce 2023 bylo Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje oznámeno správnímu orgánu 18 435 přestupků a v roce 2024 to bylo 18 078 přestupků. (pozn. údaj nezahrnuje oznámení prováděné automatizovanými systémy, viz sdělení v bodě 3 písm. c)).
Ad 5) Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje nedisponuje žádným vzorovým dokumentem v případě rozhodnutí příkazem dle § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
por. Bc. Pavla Mašínová, 29. 12. 2025