Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Příjmy skrývala na účtu svého otce
Před věřiteli ukrývala více než milion korun, teď žena čelí obvinění kriminalistů.
Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality Litoměřice se v uplynulých měsících zabývali případem ženy, která se měla dlouhodobě vyhýbat uspokojení svých věřitelů tím, že měla zatajovat své skutečné příjmy.
Tato žena měla již v roce 2012 zařídit zaměstnání svého otce u realitní společnosti na pozici obchodního zástupce. Ve skutečnosti však měla vykonávat činnost realitní makléřky sama. Příjmy z této činnosti si měla nechávat zasílat na bankovní účet svého otce, který jí následně získané finanční prostředky předával.
Tímto způsobem se měla úmyslně vyhýbat exekučním řízením vedeným proti její osobě. Přestože si měla být vědoma svých závazků a pohledávek vymáhaných prostřednictvím Exekutorského úřadu, jejichž výše přesahovala tři miliony korun, měla svůj majetek a příjmy před věřiteli skrývat.
Kriminalisté zjistili, že nejméně v období od ledna 2015 do června 2016 měla tímto způsobem zatajit majetek a finanční prostředky ve výši převyšující jeden milion korun, čímž měla zmařit nebo podstatně ztížit uspokojení svých věřitelů.
Na základě shromážděných důkazů kriminalisté ženě sdělili obvinění ze spáchání trestného činu poškození věřitele. V případě prokázání viny před soudem jí hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
29. 06. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje