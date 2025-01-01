Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Přijeli právě včas
Dubňanští a hustopečští policisté zachraňovali zabarikádovaného muže.
Na Hodonínsku spěchaly o uplynulém víkendu policejní hlídky na pomoc staršímu muži v nouzi. Oznámení na tísňové lince jsme přijali od příbuzných, kteří o něj měli oprávěné obavy. Údajně nemocný muž se nacházel uvnitř rodinného domu a s nikým nechtěl komunikovat. Všechny dveře měl navíc pečlivě uzamčené a zatarasené nejrůznějšími předměty.
Obavy o jeho život ještě zesílily ve chvíli, kdy po příjezdu policistů muž náhle zcela oněměl. Hlídky se proto bez váhání rozhodly pro násilný vstup do domu. Ani poté ale neměly zdaleka vyhráno. Pohyb uvnitř výrazně komplikovaly nejrůznější barikády. Až po jejich překonání se policisté na chodbě konečně dostali k bezvládně ležícímu muži, kterého po uvolnění dveří vynesli na dvůr. Tam jednapadesátiletému muži až do příjezdu zdravotníků poskytovali první pomoc. Záchranáři jej následně převzali a transportovali do nemocnice.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 7. listopadu 2025