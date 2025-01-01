Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Přijeli právě včas

Dubňanští a hustopečští policisté zachraňovali zabarikádovaného muže. 

Na Hodonínsku spěchaly o uplynulém víkendu policejní hlídky na pomoc staršímu muži v nouzi. Oznámení na tísňové lince jsme přijali od příbuzných, kteří o něj měli oprávěné obavy. Údajně nemocný muž se nacházel uvnitř rodinného domu a s nikým nechtěl komunikovat. Všechny dveře měl navíc pečlivě uzamčené a zatarasené nejrůznějšími předměty.

Obavy o jeho život ještě zesílily ve chvíli, kdy po příjezdu policistů muž náhle zcela oněměl. Hlídky se proto bez váhání rozhodly pro násilný vstup do domu. Ani poté ale neměly zdaleka vyhráno. Pohyb uvnitř výrazně komplikovaly nejrůznější barikády. Až po jejich překonání se policisté na chodbě konečně dostali k bezvládně ležícímu muži, kterého po uvolnění dveří vynesli na dvůr. Tam jednapadesátiletému muži až do příjezdu zdravotníků poskytovali první pomoc. Záchranáři jej následně převzali a transportovali do nemocnice.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 7. listopadu 2025

Související dokumenty

  • Audio - Přijeli právě včas.mp3
    Velikost souboru: 1,9 MB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 