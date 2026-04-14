Přijeli na chatu a v posteli spal nezvaný host
Na majitele rekreační chaty na Jablonecku čekalo po příjezdu nemilé překvapení. Uvnitř v posteli ležel muž, který se do ní vloupal.
Minulý týden policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldu ve zkráceném přípravném řízení sdělili 42letému muži podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody, kterého se dopustil v době od 26. března do 8. dubna letošního roku tím, že se násilím vloupal do rekreační chaty v Lučanech nad Nisou a několik dní v ní i pobýval. Jeho pobyt ukončil až ve středu 8. dubna dopoledne krátce po půl desáté příjezd majitelů. Ti zjistili nejen vloupání do uvedené rekreační chaty, ale také uvnitř nalezli nyní již podezřelého muže ležícího v posteli i oblečeného v jejich věcech. Oznámení o těchto skutečnostech policisté na lince 158 přijali deset minut po půl desáté hodině a okamžitě na místo vyslali policejní hlídky, které následně podezřelého zadrželi. Provedeným šetření bylo zjištěno, že podezřelý v chatě odcizil různé věci v celkové hodnotě téměř 8.000,- Kč – například oblečení, boty, rychlovarnou konvici, nářadí, potraviny i alkohol. Na zařízení rekreačního objektu pak způsobil škodu ve výši 6.400 korun. Po provedených úkonech byl podezřelý propuštěn ze zadržení na svobodu.
Podezřelý není v páchání trestné činnosti žádným nováčkem. V evidenci rejstříku trestů má totiž do současné doby 14 záznamů. Nyní mu za spáchání uvedených přečinů hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na tři roky.
14. 4. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí