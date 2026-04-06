Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Přijel po vedlejší ulici a nedal přednost
Řidič v Jablonci nad Nisou přijel do prostoru křižovatky ulic SNP a Jarní po vedlejší ulici a nedal přednost vozidlu jedoucímu po hlavní.
V noci na dnešek krátce po třiadvacáté hodně se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v prostoru křižovatky ulic SNP a Jarní. Řidič s vozidlem BMW jel po vedlejší ulici Jarní ve směru do ulice Novoveská k ulici Lovecká, přičemž nedal přednosti řidiči s vozem Ford Tourneo, který jel po hlavní ulici SNP směrem do centra města. Po střetu obou vozidel řidič s BMW ještě narazil do oplocení u jednoho z domů a sloupu veřejného osvětlení. Při nehodě utrpěl zranění řidič BMW a z místa události byl posádkou zdravotnické záchranné služby převezen do jablonecké nemocnice. Policisté u obou řidičů vyloučili alkohol provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Ovšem orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek už řidiči BMW vyšel pozitivně, a to na látku THC. Ten po provedeném poučení souhlasil s podrobením se i lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Veškeré okolnosti celé události nadále šetří policisté z dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
4. 6. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí