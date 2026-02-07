Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Přijďte si vyzkoušet fyzické testy
Liberecké krajské ředitelství nabízí veřejnosti možnost vyzkoušet si fyzické testy k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České republiky
Oddělení náboru Krajského ředitelství policie Libereckého kraje připravilo i v roce 2026 pro širokou veřejnost pravidelné termíny, během nichž si každý zájemce může nanečisto vyzkoušet testy fyzické způsobilosti, které jsou povinnou součástí přijímacího řízení k Policii České republiky.
Testování probíhá ve sportovním areálu „Střelnice“ v Jablonci nad Nisou na atletickém stadionu, při nepříznivém počasí v atletické hale. Sportovní areál Střelnice poskytuje ideální podmínky pro všechny disciplíny, které musí uchazeč při fyzickém testu absolvovat. Účastníci si tak mohou bezpečně ověřit svou aktuální kondici, seznámit se s pravidly jednotlivých disciplín a zároveň získat cenné rady od policejních instruktorů. Od náborářů navíc získají mnoho užitečných informací o policejní práci a postupu, který vede k přijetí do služebního poměru.
Testování je určeno pro širokou veřejnost, pro zájemce o službu u Policie České republiky a pro ty, kteří se chtějí připravit na přijetí k Policii České republiky.
Účastníci si mohou vyzkoušet všechny disciplíny – člunkový běh, klik vzpor ležmo, celomotorický test a běh na 1000 metrů, které musí každý uchazeč podstoupit v rámci ověřování fyzické způsobilosti uchazeče o přijetí k Policii České republiky. Instruktoři na místě vše detailně popíší, předvedou správné provedení cviků a odpoví na otázky týkající se tréninku a přípravy. Účastníci, kteří splní podmínky fyzických testů, obdrží osvědčení o fyzické způsobilosti s platností 18 měsíců, které mohou uplatnit při přijímacím řízení na všech krajských ředitelstvích Policie České republiky.
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Místo testování: Sportovní areál Střelnice, Jablonec nad Nisou, U stadionu 4586/1
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Začátek testování: v 09:00 hodin
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Termíny:
02.07.2026
28.07.2026
18.08.2026
27.08.2026
08.09.2026
22.09.2026
13.10.2026
27.10.2026
10.11.2026
24.11.2026
08.12.2026
17.12.2026.
- Registrace: Zájemci se mohou registrovat na konkrétní termín na e-mailové adrese: krpl.nabor@policie.gov.cz
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