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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Přijďte si vyzkoušet fyzické testy

Liberecké krajské ředitelství nabízí veřejnosti možnost vyzkoušet si fyzické testy k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České republiky 

Oddělení náboru Krajského ředitelství policie Libereckého kraje připravilo i v roce 2026 pro širokou veřejnost pravidelné termíny, během nichž si každý zájemce může nanečisto vyzkoušet testy fyzické způsobilosti, které jsou povinnou součástí přijímacího řízení k Policii České republiky.

Testování probíhá ve sportovním areálu „Střelnice“ v Jablonci nad Nisou na atletickém stadionu, při nepříznivém počasí v atletické hale. Sportovní areál Střelnice poskytuje ideální podmínky pro všechny disciplíny, které musí uchazeč při fyzickém testu absolvovat. Účastníci si tak mohou bezpečně ověřit svou aktuální kondici, seznámit se s pravidly jednotlivých disciplín a zároveň získat cenné rady od policejních instruktorů. Od náborářů navíc získají mnoho užitečných informací o policejní práci a postupu, který vede k přijetí do služebního poměru.

Testování je určeno pro širokou veřejnost, pro zájemce o službu u Policie České republiky a pro ty, kteří se chtějí připravit na přijetí k Policii České republiky.

Účastníci si mohou vyzkoušet všechny disciplíny – člunkový běh, klik vzpor ležmo, celomotorický test a běh na 1000 metrů, které musí každý uchazeč podstoupit v rámci ověřování fyzické způsobilosti uchazeče o přijetí k Policii České republiky. Instruktoři na místě vše detailně popíší, předvedou správné provedení cviků a odpoví na otázky týkající se tréninku a přípravy. Účastníci, kteří splní podmínky fyzických testů, obdrží osvědčení o fyzické způsobilosti s platností 18 měsíců, které mohou uplatnit při přijímacím řízení na všech krajských ředitelstvích Policie České republiky.

  • Místo testování: Sportovní areál Střelnice, Jablonec nad Nisou, U stadionu 4586/1

  • Začátek testování: v 09:00 hodin

  • Termíny: 
    02.07.2026
    28.07.2026 
    18.08.2026 
    27.08.2026 
    08.09.2026 
    22.09.2026 
    13.10.2026 
    27.10.2026
    10.11.2026
    24.11.2026 
    08.12.2026 
    17.12.2026. 

  • Registrace: Zájemci se mohou registrovat na konkrétní termín na e-mailové adrese: krpl.nabor@policie.gov.cz
     

Nábor Policie České republiky | práce 158x jinak

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