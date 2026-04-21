Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Přijďte si ověřit své schopnosti a udělat krok k možné kariéře u Policie ČR!
Těšíme se na Vás na Atletickém stadioně v Benešově.
Je Vám více než 18 let a zvažujete kariéru u Policie ČR nebo si jen chcete ověřit, jakou máte fyzičku? Přijďte si nezávazně vyzkoušet fyzické prověrky k Policii ČR. Akce se uskuteční dne 4. května 2026 od 11:00 hod. do 15:30 hod. v areálu ATLETICKÉHO STADIONU BENEŠOV a je určena širší veřejnosti. Registrace na fyzické prověrky bude probíhat v 11:30 hod. a ve 13:30 hod.
Můžete si otestovat svou fyzickou zdatnost a pokusit se splnit prověrky, které musí absolvovat všichni budoucí policisté. Pokud se Vám podaří prověrky úspěšně zvládnout, získáte osvědčení o splnění testů, které má platnost 18 měsíců. Toto osvědčení Vám navíc může ušetřit třetinu přijímacího řízení, pokud se rozhodnete skutečně stát policistou.
Přejeme Vám hodně úspěchů!
por. Mgr. Vendulka Marečková
preventistka
21. dubna 2026