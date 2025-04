Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Přijď ukázat, co v tobě je

MOSTECKO - Pozvánka na fyzické testy

Poprvé má široká veřejnost z Mostu a okolí jedinečnou příležitost. Máte zájem o kariéru u Policie České republiky, nebo vás zajímá, jak byste obstáli ve fyzických testech? Neváhejte a zapište si do kalendáře datum 25. května. Přijďte si do Sportovní haly vyzkoušet fyzické testy, které jsou součástí přijímacího řízení. Policie akci pořádá ve spolupráci s místním týmem Černých andělů. Tentokrát budou pro změnu skvělé hráčky házené fandit vám. Čeká vás kompletní simulace testu a všech disciplín. Zaběhnete si člunkový běh 4x10 m, zaklikujete si, máknete si u dvouminutového celomotorického testu a na závěr uběhnete kilometr. Veškeré podrobnosti včetně potřebných limitů se dozvíte na místě. Ten kdo splní na dostatečný počet bodů, obdrží certifikát s roční platností. V případě zájmu mohou účastníci přímo v hale oslovit náborovou pracovnici, která jim ochotně pomůže a předá informace k dalšímu postupu o přijímacím řízení. Je vám více než 18 let? Přijďte otestovat své schopnosti. Dejte nám vědět dopředu na mail lucie.cmerdova@pcr.cz a zjistíte, zda máte na to stát se součástí policejního týmu.

KDY: 25. května 2025 od 15:00 hodin

KDE: Sportovní hala, tř. Budovatelů 112/7, Most

S KÝM: Policisté a hráčky házené Černí andělé

REGISTRUJ SE NA: lucie.cmerdova@pcr.cz

Těšíme se na Vás!

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

23. dubna 2025

