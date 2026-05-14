Přihlásí se muž na fotografii nebo ho někdo pozná?
Policisté by rádi mluvili s mužem na fotografii.
Policisté z obvodního oddělení Volyně prověřující případ majetkové trestné činnosti, ke kterému došlo v polovině dubna 2026 v Malenicích, a žádají veřejnost o pomoc. V souvislosti s případem by potřebovali hovořit s mužem zachyceným na fotografii, který by mohl poskytnout důležité poznatky vedoucí k objasnění celé věci.
Pokud máte k osobě jakékoliv informace, kontaktujte policisty na tel. č. 735781188. Současně se obracíme i na samotného muže zachyceného na fotografii, aby kontaktoval policisty na uvedeném telefonním čísle.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
14. května 2026