Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Přihlásí se cyklista?
Ve Veltrusech byl účastníkem nehody a z místa odjel
Mělničtí dopravní policisté se od soboty 18. července zabývají dopravní nehodou osobního vozidla s cyklistou, ke které došlo v obci Veltrusy. Zatím neztotožněný cyklista jel v obci Veltrusy, v 17:06 hodin, ve směru od místního kempu směrem k silnici II/101, kde měl zezadu narazit do předním jedoucího osobního vozidla značky Audi, které tímto poškodil.
Po střetu cyklista na místě nezastavil a odjel ve směru do centra obce Veltrusy. Dopravní policisté by k celé věci potřebovali vyslechnout i neznámého cyklistu. Žádáme cyklistu na fotografii, aby se přihlásil mělnickým dopravním policistům na telefonní číslo 602 798 121, stejně tak žádáme svědky, kteří by cyklistu na fotografii poznali nebo byli svědky této dopravní nehody a pomohli by policistů objasnit průběh i míru zavinění obou účastníků, aby se taktéž ozvali na uvedené číslo.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
20. července 2026