Přidala si ho do přátel

Přišel o téměř sto padesát tisíc korun. 

Šestadvacetiletý muž se v průběhu června seznámil na sociálních sítích s cizí ženou. Ta ho po vzájemné komunikaci požádala o peníze, které údajně potřebovala na uhrazení svých soudních výloh. Muž s půjčkou souhlasil a zaslal jí tedy devadesát tisíc korun. Po urgencích o vrácení financí se ale odmlčela. Vzápětí ho oslovila další neznámá žena, která si v průběhu komunikace postupně získala jeho sympatie. Pod záminkou společné dovolené od muže požadovala třiadvacet tisíc korun, které jí zaslal. Prosby o zaslání dalších financí neustávaly, muž jí dál posílal tisícové částky. Na místo osobního setkání, které si domluvili, ovšem nedorazila a dotyčná se odmlčela. Muž popsaným způsobem zaslal dvěma neznámým ženám, téměř sto padesát tisíc korun.

Pachateli tak v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod až pětileté vězení, nebo peněžitý trest.  

15. září 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

