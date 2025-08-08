Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Příčinou vážné nehody byla zřejmě únava
Řidič najel na svodidla a vozidlo skončilo mimo komunikaci převrácené na střeše.
Ve čtvrtek 7. srpna letošního roku krátce po čtrnácté hodině odpolední došlo na pozemní komunikaci číslo I/13 u obce Boč na Karlovarsku k dopravní nehodě osobního vozidla značky Škoda s přívěsem. K té mělo dojít tak, že šedesátiletý řidič chtěl odbočit vlevo, kdy ale zřejmě vlivem únavy křižovatku přejel. Následně najel na svodidla a převrátil se s vozidlem na střechu.
Při dopravní nehodě utrpěl zranění, se kterými byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice. Zranění utrpěla také dvacetiletá spolujezdkyně, která byla letecky transportována do nemocnice.
Policisté u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.
Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 150 tisíc korun.
Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření dopravních policistů.
Únava za volantem může mít tragické následky. Tímto bychom chtěli apelovat na řidiče, aby únavu za volantem nepodceňovali. Právě únava může zpomalit reakce, snížit pozornost a způsobit mikrospánek. To vše může bohužel vést k až tragickým dopravním nehodám. Pokud na sobě zaznamenáte příznaky únavy, jako jsou časté zívání, nejasné vnímání okolí nebo snížená pozornost, zvažte přerušení jízdy.
Prevence:
- Plánujte si cestu tak, abyste měli dostatek času na odpočinek.
- Nepodceňujte varovné signály těla.
- Dělejte pravidelné přestávky. (Krátká procházka či protažení)
- Před jízdou se dobře vyspěte.
- Pokud je to možné, na dlouhých trasách používejte výměnu řidičů.
nprap. Jan Bílek
8.8.2025