Příčinou vážné nehody byla zřejmě únava

Řidič najel na svodidla a vozidlo skončilo mimo komunikaci převrácené na střeše. 

Ve čtvrtek 7. srpna letošního roku krátce po čtrnácté hodině odpolední došlo na pozemní komunikaci číslo I/13 u obce Boč na Karlovarsku k dopravní nehodě osobního vozidla značky Škoda s přívěsem. K té mělo dojít tak, že šedesátiletý řidič chtěl odbočit vlevo, kdy ale zřejmě vlivem únavy křižovatku přejel. Následně najel na svodidla a převrátil se s vozidlem na střechu.

Při dopravní nehodě utrpěl zranění, se kterými byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice. Zranění utrpěla také dvacetiletá spolujezdkyně, která byla letecky transportována do nemocnice.

Policisté u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 150 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření dopravních policistů.

Únava za volantem může mít tragické následky. Tímto bychom chtěli apelovat na řidiče, aby únavu za volantem nepodceňovali. Právě únava může zpomalit reakce, snížit pozornost a způsobit mikrospánek. To vše může bohužel vést k až tragickým dopravním nehodám. Pokud na sobě zaznamenáte příznaky únavy, jako jsou časté zívání, nejasné vnímání okolí nebo snížená pozornost, zvažte přerušení jízdy.

Prevence:

-          Plánujte si cestu tak, abyste měli dostatek času na odpočinek.
-          Nepodceňujte varovné signály těla.
-          Dělejte pravidelné přestávky. (Krátká procházka či protažení)
-          Před jízdou se dobře vyspěte.
-          Pokud je to možné, na dlouhých trasách používejte výměnu řidičů.

nprap. Jan Bílek
8.8.2025

