Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Příčinou nehody byly i špatně nasazené pneumatiky
Průjezd zatáčkou nezvládl včera za deště v Zahrádkách řidič octavie, který naboural do protijedoucího vozidla.
Včera kolem 15. hodiny projížděl řidič v osobním vozidle tovární značky Škoda Octavia od Doks na Českou Lípu po silnici I/9, když v Zahrádkách za deště v pravotočivé zatáčce ztratil kontrolu nad řízením a vyjel v přetáčivém smyku do protisměru, kde pravou přední částí naboural do svodidel a zadní pravou do protijedoucího vozidla tovární značky Seat Ateca. Nehoda si vyžádala blíže nespecifikované zranění spolujezdce z octavie a hmotnou škodu, kterou kolegové odhadli na 200 000 korun.
Ti na místě nehody zjistili, že se na ní kromě nepřizpůsobení rychlosti deštivému počasí podílely také špatně nasazené pneumatiky u octavie. V této souvislosti si dovolujeme motoristům připomenout, že směrové pneumatiky mají na bočnici vyznačený směr rotace, který je zásadní pro správnou funkci dezénu. Pokud jsou nasazeny opačně, schopnost pneumatiky za mokra odvádět vodu se významně snižuje a zvyšuje se riziko aquaplaningu tedy ztráty kontaktu pneumatiky s vozovkou kvůli vrstvě vody.
Správná montáž pneumatik je otázkou bezpečnosti. Pneumatiky nasazené proti směru rotace fungují relativně dobře za sucha, problém se projevuje právě až za deště nebo na sněhu při vyšších rychlostech a nebo v zatáčkách, jak tomu bylo i včera v Zahrádkách. Podobné nehody ale mohou končit fatálně, proto montáži pneumatik věnujte zvýšenou pozornost.
27. 10. 2025
por. Bc. Ivana Baláková