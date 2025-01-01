Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Přichází období adventu
Nenechte si tento krásný čas zkazit nepříjemným setkáním s kapsářem.
Vánoce se už nezadržitelně blíží. O nadcházejícím víkendu zapálíme první svíci na adventním věnci a budeme se těšit na společně strávené chvíle s rodinou u vánočního stromku. Lidé chtějí udělat krásným dárkem radost svým blízkým a obchodní centra se tím pádem plní zákazníky. A právě tento shon je rájem pro kapsáře.
Jak se před kapsáři bránit a na co si dát pozor?
- Kapsáři zpravidla vyhledávají místa, kde je pohromadě hodně lidí, jako jsou například vánoční trhy a trhy všeobecně, nákupní centra, hromadné dopravní prostředky, sportovní a kulturní akce, turisticky atraktivní místa a podobně.
- Kradou tak bleskově a nepozorovaně, že se okradený o tom často dozví až později a většinou na jiném místě. Je velmi důležité mít své věci pod kontrolou. V tlačenicích je rozumné nosit zapnuté tašky a batohy tak, aby byly stále na očích, nikoli na zádech.
- V prostředcích MHD nebo v tlačenici je dobré mít ruku položenou na zavazadle.
- Ponechání kabelky batohu či nákupní tašky s osobními věcmi v nákupním košíku velmi nahrává zlodějům, kterým stačí opravdu malá chvilka na jejich odcizení.
- Také není dobré nosit u sebe větší obnos peněz. Je lepší využít bezhotovostní platby.
- Peníze by měly být rozděleny na více bezpečných místech.
- Osobní doklady a platební karta by neměly být v peněžence, ale uložené na jiném bezpečném místě.
- Co se týče platební karty, neměla by být nošena společně s PIN kódem. PIN kód napsaný na platební kartě pozbývá své funkce, kterou je ochrana před neoprávněným výběrem peněz.
- Při vybírání peněz z bankomatu a při placení je důležité sledovat okolí a vnímat, co se kolem děje.
- Doklady a cennosti doporučujeme nosit ve vnitřních kapsách oblečení, nikoli v zadní kapse kalhot.
- Již zaplacené zboží v nákupních košících nenechávat bez dozoru.
- Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla je důležité mít své věci a zavazadla stále na očích.
Jak se zachovat, když si všimnete, že se vás nebo někoho jiného snaží zloděj okrást?
Když vidíte nebo cítíte, že se vás nebo někoho jiného někdo snaží okrást, tak například zakřičte, abyste na sebe či na situaci, která se kolem vás děje, upozornili. Pokud to není bezpečné, nezasahujte. V případě, že jste se stali svědky krádeže, je důležité si zapamatovat co možná nejpodrobnější popis pachatele a směr útěku, popřípadě informace k vozidlu, pokud jím odjel. Upozorněte na krádež poškozeného, který často ani nic netuší. Neprodleně zavolejte policii.
Když už se stane a ke krádeži dojde:
V případě, že byla odcizena platební karta, je důležité v první řadě kontaktovat svojí banku a nechat kartu zablokovat. Pokud byl odcizen mobilní telefon, spojte se se svým operátorem, aby provedl opatření, která znemožní jeho zneužití. V neposlední řadě kontaktujte policii na lince 158.
Táborští policisté přejí všem pohodový, klidný a radostný adventní čas.
por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 27. listopadu 2025