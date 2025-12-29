Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Příbramští policisté hledají svědky událostí v dopravě
K objasnění okolností hned dvojice nehod hledáme svědky
Příbramští policisté hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo 10. prosince v 7:20 hodin ráno v katastru obce Bystřice na silnici I/3 (zhruba na 20.km ve směru na České Budějovice. V těchto místech měla řidička osobního vozidla Volkswagen zezadu narazit do přední jedoucí nákladní soupravy. K nehodě mělo dojít tak, že řidič nákladního vozidla měl začít brzdit ve chvíli, kdy v protisměru projíždělo vozidlo rychlé záchranné služby a on mu uhýbal. Řidič nákladního vozidla zřejmě naráz do zadní části jeho vozidla ani nezaznamenal. Policisté hledají svědky této dopravní nehody a samotného řidiče nákladního vozidla. Žádáme řidiče nákladního vozidla, aby se policistům přihlásil na telefonní číslo 974 879 527 a žádáme i další svědky této nehody, aby se ozvali na uvedené číslo.
Dále se od 18. prosince zabývají dopravní nehodou, ke které došlo v katastru obce Březové Hory na Příbramsku. Asi 10 minut před 9. hodinou ranní zde v ulici Tř. Osvobození ve směru od ulice Politických vězňů došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s chodcem. Chodec přecházel na přechodu pro chodce. Řidič s osobním vozidlem Chevrolet na přechodu chodce srazil a ten byl s se zraněním převezen do nemocnice. U řidiče osobního vozidla provedli policisté dechovou zkoušku, která vyšla s negativním výsledkem. Policisté by k celé věci potřebovali vyslechnout svědky, kteří průběh nehody viděli, protože místem také procházeli a nebo projížděli. Pomoci by policistům mohly i kamerové záznamy z vozidla, kde by nehoda mohla být zaznamenána. Žádáme svědky, aby se ozvali na telefonní číslo 974 879 527.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
29.prosince 2025