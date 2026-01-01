Přibírání tlumočníků
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o (cituji):
„Tímto zdvořile žádám o sdělení přesného postupu, jak postupuje policejní orgán při přibírání tlumočníků v případech, kdy se žádná kvalifikovaná (ať zapsaná nebo nezapsaná) osoba tlumočníka v konkrétním jazyce v České republice nenachází a OČTŘ nezbývá nic jiného, než spolupracovat se zahraničím.
Dále prosím o sdělení, z čeho tento postup vyplývá, zejména zda má PČR k dispozici nějakou metodiku nebo vnitřní předpis, jak v těchto situacích postupovat. Pokud ano, žádám o jeho poskytnutí.“.
Policejní prezidium České republiky k dotazu, zda existuje metodika nebo vnitřní předpis Policie ČR k postupu orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ) při přibrání tlumočníka v případech, kdy se žádná kvalifikovaná (ať zapsaná nebo nezapsaná) osoba tlumočníka v konkrétním jazyce v České republice nenachází a OČTŘ nezbývá nic jiného, než spolupracovat se zahraničím, sdělila žadatelce, že žádný takový vnitřní předpis či metodika neexistuje.
Pokud jde o sdělení přesného postupu policejního orgánu při situaci popsané v žádosti, povinný subjekt podkládá v této části žádost za dotaz na názor ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., protože Policie České republiky nemá zpracovanou metodiku nebo přesný postup pro situaci popsanou v žádosti. Konkrétní postup zaujímá Policie České republiky vždy při zohlednění všech skutečností a okolností konkrétního případu. Z tohoto důvodu se na požadavek sdělení přesného postupu policejního orgánu formulovaný v žádosti informační povinnost nevztahuje.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 7. 1. 2026