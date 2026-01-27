Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Při zadržení zaútočil na policistu
Cizinec na Rychnovsku odcizil vozidlo za více než 1,5 milionu korun, dlouho si ho ale „neužil“.
Rychnovští kriminalisté v neděli 25. ledna zahájili trestní stíhání 22letého muže, kterého obvinili z trestných činů krádeže ve stadiu pokusu, krádeže a k tomu navíc i z trestného činu násilí proti úřední osobě. Pro rychnovské policisty nebyl nikým neznámým, neboť mu před pár dny sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z neoprávněného užívání cizí věci, to už ale nyní vzhledem k aktuálnímu trestnímu stíhání neplatí.
Obviněný mladík se měl dne 18. ledna pokusit odcizit z areálu jedné ze společností na Rychnovsku osobní vozidlo za více než 1,5 milionu korun. Vozidlo řídil po areálu společnosti, kde byl bezprostředně zadržen zaměstnanci společnosti. Přivolaným policistům se k neoprávněnému užití vozidla přiznal a byl převezen na obvodní oddělení k procesním úkonům. Zhruba o pět dní později svůj čin zopakoval a ze stejné společnosti vozidlo odcizil. V ranních hodinách následujícího dne objevil odstavené vozidlo v areálu bývalých kasáren v Rychnově nad Kněžnou oznamovatel, který si všiml podezřelé osoby odcházející od vozu.
Hlídka rychnovských policistů na základě poskytnutého popisu oznamovatelem podezřelého muže nedaleko místa nálezu vozidla zadržela. Při svém zadržení však s policisty nespolupracoval, kladl aktivní odpor a jednoho z policistů napadl. Policisté za použití donucovacích prostředků muže spoutali, eskortovali ho na obvodní oddělení k provedení úkonů trestního řízení a poté ho umístili do policejní cely.
Kriminalisté muže v neděli 25. ledna obvinili a zároveň podali na Okresní státní zastupitelství v Rychnově nad Kněžnou podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce návrh státního zástupce akceptoval a obviněného muže poslal v pondělí 26. ledna v odpoledních hodinách do vazby. V případě pravomocného odsouzení hrozí 22letému obviněnému cizinci až osmiletý pobyt za mřížemi.
por. Mgr. Andrea Muzikantová