Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Při výletu do přírody myslete na bezpečnost. Ztrátě lze často předejít
Každoročně policisté pátrají po osobách, které při turistice nebo sběru hub ztratí orientaci. Přinášíme proto několik jednoduchých rad, jak podobným situacím předcházet a co dělat, pokud v přírodě zabloudíte.
Letní prázdniny jsou obdobím, kdy do lesů, hor a přírody vyrážejí tisíce turistů, houbařů i rodin s dětmi. Policisté v této souvislosti každoročně řeší případy osob, které při výletu nebo sběru hub ztratí orientaci a nejsou schopny najít cestu zpět. Pátrací akce jsou často časově i personálně velmi náročné a mnohdy do nich bývají zapojeni policisté, hasiči, psovodi, drony i další složky integrovaného záchranného systému.
Ve většině případů lze podobným situacím předejít dodržováním několika jednoduchých pravidel. Policie České republiky proto apeluje na všechny návštěvníky přírody, aby nepodceňovali přípravu na výlet a dbali zvýšené opatrnosti, zejména pokud vyrážejí s dětmi nebo seniory.
Policisté doporučují:
- před odchodem si naplánujte trasu a zvažte své fyzické možnosti,
- dejte svým blízkým vědět, kam se chystáte a kdy se přibližně vrátíte,
- mějte plně nabitý mobilní telefon a pokud možno zapnuté určování polohy,
- vezměte si dostatek tekutin, drobnou svačinu a vhodné oblečení podle počasí,
- držte se značených turistických tras a nevstupujte zbytečně do neznámého terénu,
- nenechávejte děti bez dozoru a seniory nenechávejte chodit samotné. Právě malé děti a starší osoby patří mezi nejrizikovější skupiny, které mohou velmi snadno ztratit orientaci.
Pokud zjistíte, že jste zabloudili:
- zachovejte klid a nepanikařte,
- zastavte se a snažte se zorientovat podle mapy, turistického značení nebo známých orientačních bodů,
- pokud si nejste jistí směrem, nechoďte bezcílně dál ani se nesnažte za každou cenu hledat cestu,
- využijte mobilní telefon a kontaktujte své blízké nebo linku tísňového volání 158, případně 112,
- pokud jste již oznámili svou polohu, zůstaňte pokud možno na místě a vyčkejte příjezdu pomoci,
- za zhoršeného počasí nebo před setměním si najděte bezpečné místo, kde budete chráněni před chladem a deštěm.
Policie České republiky zároveň připomíná, že rychlé přivolání pomoci může významně usnadnit aplikace Záchranka, která dokáže záchranářům a policistům předat přesnou polohu volajícího.
Pamatujte, že několik minut věnovaných přípravě může zabránit dlouhému pátrání a ochránit zdraví i život vás nebo vašich blízkých. Užijte si pobyt v přírodě bezpečně a s rozvahou.
por. Mgr. Ladislav Jílek
29. července 2026