Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Při tragické nehodě v Kovanicích vyhasly dva lidské životy

NYMBURSKO - Nehoda se stala krátce před 23. hodinou.

K nehodě s tragickými následky vyjížděly včera, tj. 26. dubna 2025, asi půl hodiny po 22. hodině, všechny složky Integrovaného záchranného systému do obce Kovanice na Nymbursku.

K nehodě došlo na silnici I/38, kdy podle prvotního šetření zřejmě řidič (roč. 1992) osobního vozidla Škoda nezvládnul řízení do zatáčky, kde pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost, následně přejel do protisměru a tam se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Škoda, které řídila žena (roč. 1983).

Při nehodě utrpěli oba řidiči natolik závažná zranění neslučitelná se životem a na místě jim podlehli. Společně s řidičem ve vozidle cestovala spolujezdkyně (roč. 2006), která utrpěla těžká zranění a byla letecky transportována do pražské nemocnice.

U zemřelých řidičů kriminalisté nařídili soudní pitvu, která určí příčiny jejich úmrtí a také objasní, zda některý z řidičů nepožil před jízdou alkohol nebo jiné návykové látky.

Přesně okolnosti, příčiny a míra zavinění obou řidičů je nyní předmětem dalšího šetření nymburských kriminalistů.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

27. dubna 2025

vytisknout e-mailem