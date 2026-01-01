Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Při srážce dvou automobilů se zranily dvě osoby
Řidič jednoho z vozů nadýchal 2,7 promile alkoholu.
V neděli ráno přijali policisté oznámení o dopravní nehodě dvou osobních automobilů, která se stala v Rožnově pod Radhoštěm, a to v podstatě přímo před okny místního obvodního oddělení. Čtyřiatřicetiletý řidič automobilu jedoucího po ulici Zemědělská na křižovatce zřejmě nedal přednost druhému vozidlu, které jelo po ulici 5. května. Při střetu utrpěl poranění jak řidič, který nehodu pravděpodobně zavinil, tak i řidička z druhého automobilu.
Policejní hlídka na místě nehody kromě jiných úkonů provedla u účastníků i dechové zkoušky na alkohol. U řidičky tento test skončil negativním výsledkem, ovšem u pravděpodobného viníka tomu bylo jinak. Čtyřiatřicetiletý muž nadýchal více než dvě a půl promile alkoholu a nyní je tak podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. A vzhledem k tomu, že pod vlivem alkoholu zřejmě způsobil i dopravní nehodu, hrozí mu ze zákona i vyšší trest, a to v krajním případě až tříleté odnětí svobody.
Nebyla to však na Vsetínsku jediná víkendová nehoda. I kvůli namrzajícím vozovkám šetřili vsetínští dopravní policisté dalších více než deset dopravních nehod.
V sobotu asi dvě hodiny po půlnoci nám byla oznámena havárie vozidla ve Valašské Polance. Devatenáctiletý řidič osobního automobilu jedoucího ve směru od obce Lužná k Leskovci při průjezdu zatáčkou dostal smyk a vyjel se svým vozem mimo komunikaci. Při nehodě utrpěl jeho spolujezdec poranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Dechová zkouška byla negativní a materiální škody byly předběžně odhadnuty na více než 100 tisíc korun.
V sobotu ráno okolo páté hodiny se stala dopravní nehoda i v katastru obce Brňov. Dvacetiletá řidička osobního automobilu jedoucího ve směru od Valašského Meziříčí do Vsetína dostala při průjezdu zatáčkou smyk, ztratila kontrolu nad řízením a zadní částí automobilu se dostala do protisměrného jízdního pruhu. V něm se její vůz střetnul s dalším automobilem. Dvě osoby při nehodě utrpěly poranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Dechové zkoušky byly negativní a materiální škody byly předběžně odhadnuty na bezmála 300 tisíc korun.
26. ledna 2026, nprap. Petr Jaroš