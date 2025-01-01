Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Při speciálních akcích v Moravskoslezském kraji tisíc zkontrolovaných vozidel a řidičů
Cyklista narazil do auta, motocyklista havaroval v příkopu. Oba 2,5 promile alkoholu.
Také s policisty ze služby dopravní policie se můžete potkat za každého počasí, na různých typech komunikací, ve dne v noci. „Dopraváci“ se zaměřují na všechny účastníky silničního provozu a pro jejich bezpečí uskutečnili v uplynulém období několik speciálních dopravních akcí. Jednou se zaměřili na rychlost vozidel, jindy na nákladní vozidla, při další akci cílili na „střízlivost“ řidičů.
Pozitivní je, že při dvou akcích byli všichni řidiči negativní na alkohol. Při samostatné speciální akci zaměřené na nákladní vozidla jich policisté zkontrolovali bezmála 120, závadu zjistili u 12 z nich. V součtu za všechny akce zkontrolovali policisté více než 1 000 vozidel a řidičů. Zjistili na 300 přestupků, drtivou většinu z nich vyřídili na místě v příkazním řízení uložením pokuty. Přes 120 řidičů překročilo povolenou rychlost. Téměř 40 šoférů se dopustilo přestupku nesprávnou jízdou v jízdních pruzích a 40 drželo v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Policisté zaznamenali i několik přestupků chodců a cyklistů. Technický stav nemělo v pořádku 30 vozidel a téměř 20 řidičů vyjelo na zpoplatněnou silnici bez dálniční známky.
- Při akci zaměřené na nákladní vozidla zastavili policisté z dálničního oddělení Frýdek-Místek na silnici č. I/48 v katastru Chotěbuze nákladní vozidlo s návěsem, převážející několik železných panelů. Nízkorychlostním kontrolním měřením zjistili policisté překročení povolené délky soupravy o půl metru. Řidič uloženou kauci ve výši 10 000 korun neuhradil a z důvodu zabránění další jízdy do zjednání nápravy z pohledu rozměrů zadrželi policisté registrační značky vozidla. Řidič již disponuje povolením pro zvláštní užívání pozemní komunikace s vozidlem těchto rozměrů, kauci uhradil, takže mohl z místa odjet. Přestupek dopravce oznámili policisté příslušnému správnímu orgánu.
Když už jsme u alkoholu, za prvních deset měsíců roku řešili policisté v Moravskoslezském kraji 7 606 dopravních nehod. U 88 viníků dopravních nehod zjistili požití alkoholu do 1 promile, vyšší hodnotu naměřili u 288 řidičů - viníků. Dopravní policisté se na zjišťování případného požití alkoholických nápojů řidiči zaměřují při speciálních akcích, denně v běžném výkonu služby a řeší i oznámené případy, v listopadu například:
- Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý téměř 60letý muž, který v Krnově jednoho dne před polednem havaroval s motocyklem do příkopu. Neměl přilbu, neutrpěl však vážnější zranění. Důvodem nezvládnutí řízení byl s vysokou pravděpodobností alkohol, v dechu mu totiž bylo naměřeno kolem 2,5 promile.
- Policisté byli přivoláni do Města Albrechtic na Bruntálsku, kde měl narazit cyklista do zaparkovaného vozidla. Cyklistou byl zhruba 60letý muž, který si byl vědom, že vypil nějaký alkohol a jím ovlivněn měl narazit do auta a z kola spadnout. Policisté zjistili na voze drobné poškození. U cyklisty provedli dechovou zkoušku a výsledek byl pozitivní – okolo 2,5 promile alkoholu v dechu. Touto dopravní nehodou se zabývali policisté z dopravního inspektorátu Bruntál, kteří ji pro podezření z přestupku oznámili správnímu orgánu k projednání.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 2. prosince 2025