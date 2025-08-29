Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Při řešení přestupku vydávala za svoji sestru
Vydáváním se za někoho jiného se dopouští osoba trestného činu.
Před několika dny policisté z jihlavského dopravního inspektorátu sdělili podezření ze dvou přečinů osmačtyřicetileté ženě, která se v dubnu letošního roku při silniční kontrole a řešení dopravního přestupku vydávala za svoji o dva roky mladší sestru. Žena se tak svým jednáním dopustila přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a poškozování cizích práv.
Celý příběh začal 25. dubna, když prováděla hlídka z dopravního inspektorátu Jihlava kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci Zhoř. Deset minut před devátou hodinou zastavili policisté k provedení silniční kontroly osobní vozidlo Toyota, protože řidička vozidla projížděla rychlostí 67 km/h, i když v místě je maximální dovolená rychlost stanovena na 50 km/h. Řidičkou vozidla měla být majitelka vozidla, která ale policistům nepředložila ke kontrole žádný osobní doklad a po poskytnutí potřebné součinnosti byla ztotožněna pomocí lustrace prostřednictvím mobilní bezpečné platformy, kdy se ale před policisty vydávala za svoji sestru. Policistům uvedla veškeré osobní údaje, včetně data narození a místa bydliště své sestry. Proto policisté neměli žádné podezření, že by bylo něco v nepořádku. U řidičky provedli dechovou zkoušku, která byla negativní, a za překročení nejvyšší dovolené rychlosti uložili pokutu, kterou ale žena na místě neuhradila, jednalo se tedy o pokutu na místě nezaplacenou.
Z oznámení sestry, za kterou se žena vydávala, později vyplynulo, že důvodem vydávání se za někoho jiného byla zřejmě skutečnost, že žena v době silniční kontroly neměla za volantem co dělat, protože měla odborem dopravy jihlavského magistrátu vyslovený zákaz řízení motorových vozidel v délce šesti měsíců. Zřejmě proto úmyslně uvedla při silniční kontrole policisty v omyl, když se snažila vyhnout se postihu za přečin a přestupek, a tak se vydávala za svoji sestru. Ta ale na celou záležitost přišla a sestra se jí k tomu, co udělala, pod tíhou okolností přiznala.
Policisté se v poslední době stále častěji setkávají s případy, kdy se řidiči při silniční kontrole, při řešení dopravní nehody nebo dalších situacích snaží vydávat za jinou osobu – například za svého sourozence, známého nebo dokonce cizího člověka. Policie České republiky upozorňuje, že takové jednání je trestné a nikdy nevede k vyhnutí se odpovědnosti.
„Policisté mají k dispozici dostatek metod a prostředků, jak skutečnou totožnost osoby zjistit. Kromě ověřování údajů z dokladů totožnosti využíváme přístup do národních registrů a specializovaných databází. V případě podezření lze provést odborné posouzení předložených dokladů a k dispozici jsou i biometrické metody, například identifikace podle otisků prstů nebo fotografie. Pokusy o záměnu identity jsou proto vždy spolehlivě odhaleny,“ uvedl npor. Bc. Josef Hromádka, vedoucí dopravního inspektorátu Jihlava.
Policisté apelují na občany, aby vždy spolupracovali s policisty a uváděli pravdivé údaje. Snahy vyhnout se odpovědnosti tím, že se osoba vydává za někoho jiného, přinášejí pouze závažnější právní následky. Podle trestního zákoníku může být takové jednání posouzeno jako trestný čin poškození cizích práv. Za tento skutek hrozí trest odnětí svobody až na dva roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. V případě použití padělaného řidičského průkazu či jiného úředního dokumentu může být trestní sazba ještě přísnější.
Zákon o Policii České republiky stanoví, že prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřený účelu zjišťování totožnosti. Ve stejném zákoně je konkrétně specifikováno, které osoby může policista vyzvat k prokázání totožnosti, a je zde také zakotveno, že policista je oprávněn předvést osobu, pokud osoba odmítne nebo nemůže prokázat svou totožnost ani po poskytnutí potřebné přiměřené součinnosti. Nelze-li totožnost předvedené osoby zjistit na základě sdělených údajů ani v dostupných evidencích, je policista oprávněn provádět snímání daktyloskopických otisků, zjišťovat tělesné znaky, měření těla, pořizovat obrazové, zvukové či jiné záznamy a odebírat biologické vzorky.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
29. srpen 2025