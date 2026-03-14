Při pronásledování vystupoval za jízdy
Policisté pronásledovali řidiče kradeného vozidla, který navíc způsobil dopravní nehodu a za jízdy se snažil z vozidla vystoupit.
Ke krádeži došlo v polovině února kolem šesté hodiny ranní v ulici Evropská v Praze 6. Poškozený přijel se svým vozidlem na benzinovou čerpací stanici a šel si dovnitř nakoupit, přičemž nechal vůz nastartovaný s klíčky v zapalování. Toho si okamžitě všiml muž procházející okolo, který do vozidla nastoupil a odjel s ním neznámo kam. Celý případ si převzali detektivové z 8. oddělení Prahy I, kteří zajistili kamerové záznamy a začali po voze okamžitě pátrat, stejně jako ostatní hlídky v terénu. Odcizeného vozu si v rámci výkonu služby povšimli policisté z oddělení hlídkové služby Prahy IV, kteří se na Jižní spojce pokusili jeho řidiče zastavit za použití majáků a nápisu STOP. Řidič však zákonných výzev nedbal a začal okamžitě zběsile policistům ujíždět. V průběhu pronásledování způsobil dopravní nehodu, kdy ve velké rychlosti naboural do vozidla v pravém pruhu a pokračoval v jízdě dál. Poté chtěl z vozu vyskočit za jízdy a několik desítek metrů ujížděl s nohama venku, přičemž však neukočíroval vůz a naboural do svodidel.
Policisté muže za použití donucovacích prostředků omezili na osobní svobodě a provedli u něj dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Přístroj naměřil hodnoty převyšující jedno promile alkoholu v dechu a kriminalisté dalším šetřením zjistili, že zadržený má na svědomí již více skutků, kdy se jednalo převážně o krádeže motorových vozidel, a způsobená škoda dosahuje bezmála dvou set padesáti tisíc korun.
Čtyřicetiletý cizinec byl převezen na policejní služebnu k provedení dalších procesních úkonů a je podezřelý ze spáchání trestných činů krádež a ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí v případě odsouzení až tříletý pobyt za mřížemi.
por. Richard Hrdina
14. března 2026