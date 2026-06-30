Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Při předjíždění přejel do protisměru
Řidič havaroval při snaze zabránit čelní srážce.
V neděli 29. června 2026 krátce po sedmé hodině ranní došlo na silnici I/16 u obce Staňkova Lhota k dopravní nehodě dvou osobních vozidel.
Řidič elektrického osobního vozidla značky Škoda Elroq jel ve směru od Mladé Boleslavi na Jičín. V úseku se stoupáním, kde je vozovka rozšířena do dvou jízdních pruhů, začal předjíždět pomalejší nákladní vozidla. Při tomto manévru se dostal do protisměrného jízdního pruhu, kde jel řidič osobního vozidla Hyundai i30.
Druhý z řidičů se snažil zabránit čelnímu střetu úhybným manévrem mimo komunikaci. Vozidlo vyjelo na travnatý břeh, následně se vlivem rychlosti převrátilo na bok, přes střechu a poté zpět na kola.
Při dopravní nehodě utrpěli tři spolucestující z vozidla Hyundai lehká zranění. Záchranáři je převezli do nemocnice k dalšímu vyšetření. Další zranění na místě zjištěna nebyla.
Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena přibližně na 420 tisíc korun, a to na havarovaném vozidle a dětských autosedačkách. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen dechovou zkouškou. Technická závada jako příčina nehody nebyla na místě zjištěna.
Policie se obrací na případné svědky nehody, kteří by mohli přispět k objasnění jejích okolností. Zejména uvítáme informace od řidičů, kteří v danou dobu místem projížděli a mohli zaznamenat průběh situace, případně disponují záznamem z palubní kamery.
Svědci se mohou přihlásit na bezplatné lince 158 nebo kontaktovat přímo dopravní inspektorát v Jičíně na tel.č.: 974 533 250.
Děkujeme za spolupráci.
por. Martina Jandová
30.6.2026