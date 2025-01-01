Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Při pohřešování dítěte neváhejte
Ztracené kamarádky se díky policistům našly v pořádku. [VIDEO]
Krušné chvilky zažili ve čtvrtek odpoledne rodiče dvou malých holčiček v Brně-Líšni. Děvčata se při společné procházce parkem zaběhla a zmizela z dohledu. Ani rychlé prohledání okolí bohužel nepřineslo žádné výsledky, a tak bylo jasné, že je nutné jednat okamžitě. Na místo neprodleně vyrazily dostupné policejní hlídky včetně samotných velitelů policie, kteří následně koordinovali pátrací akci. Do hledání se zapojili také městští strážníci i řidiči brněnského dopravního podniku. Nemohlo být totiž vyloučeno, že dívky mohly z nedaleké zastávky odjet tramvají. Naštěstí o pár desítek minut později přišla úleva. Právě velitel policie obě plačtivé kamarádky našel nedaleko místního dětského hřiště. Policisté tak dívky mohli bezpečně doprovodit zpět k vystrašeným rodičům.
Ztracené dítě je vždy mimořádná situace, kde hraje roli každá minuta. U malých dětí hrozí riziko úrazu a na podzim také podchlazení či jiné nebezpečí. Pokud dítě zmizí, není nač čekat, volejte policii bez prodlení. I krátké čekání, jestli se neobjeví samo může znamenat ztrátu drahocenného času. Čím dříve je pohřešování oznámeno, tím větší je šance, že dítě najdeme v pořádku.
Předejít podobným krušným chvilkám může pomoci i moderní technologie. Děti mohou například nosit chytré hodinky s GPS nebo aplikací, díky nimž lze v případě potřeby snadno zjistit jejich polohu. I přesto je nutné děti učit, aby zůstávaly poblíž dospělých a v případě, že se ztratí, vyhledaly policistu nebo jinou důvěryhodnou osobu.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 17. října 2025.