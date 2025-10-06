Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Při parkování opilý poškodil vozidlo
Nadýchal 3,25 promile.
V neděli 5. října 2025 krátce před půlnocí vyjížděli trutnovští dopravní policisté k nehodě, která se stala v ulici Za Lékárnou ve Rtyni v Podkrkonoší.
nehoda RtyněPodle dosavadního šetření došlo k nehodě při najíždění vozidla Volkswagen z komunikace na parkoviště. Řidič se nechoval ohleduplně a narazil do zde zaparkovaného vozu značky Ford. Po kolizi z místa odešel do svého bydliště.
Policisté ho zanedlouho kontaktovali a provedli u něj dechovou zkoušku na alkohol, která ukázala hodnotu 3,25 promile. Čtyřicetiletý muž byl následně vyzván k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, které však odmítl.
Případ je šetřen pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Škoda na vozidlech byla předběžně vyčíslena na 5 000 korun.
por. Pižlová Šárka, DiS.
6.10.2025, 10:15