Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Při objasňování případu fyzického napadení se obracíme na veřejnost
K události došlo v Plzni v ulici Zbrojnická dne 20. prosince 2025 v noci. Velmi surově byl fyzicky napaden mladý muž. Máme k dispozici fotografii z kamerového záznamu, kde jsou zachyceny osoby důležité pro vedené trestní řízení. Poznáte je? Volejte 158.
Policisté obvodního oddělení Plzeň – střed se při prověřování trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví pro řádné objasnění věci obracejí na veřejnost. K události došlo dne 20. prosince 2025 v době okolo půl jedenácté večer v ulici Zbrojnická v Plzni, kdy byl velmi surově fyzicky napaden mladý muž.
Policisté mají k dispozici fotografii z kamerového záznamu, kde jsou zachyceny osoby důležité pro vedené trestní řízení. Pokud je někdo pozná nebo se osoby samy poznají, nechť se přihlásí na telefonním čísle obvodního oddělení Plzeň - střed 974 325 651 nebo na bezplatné tísňové lince policie 158.
por. Mgr. Dagmar Mifková
29. prosince 2025