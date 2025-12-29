Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Při objasňování případu fyzického napadení se obracíme na veřejnost

K události došlo v Plzni v ulici Zbrojnická dne 20. prosince 2025 v noci. Velmi surově byl fyzicky napaden mladý muž. Máme k dispozici fotografii z kamerového záznamu, kde jsou zachyceny osoby důležité pro vedené trestní řízení. Poznáte je? Volejte 158. 

Policisté obvodního oddělení Plzeň – střed se při prověřování trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví pro řádné objasnění věci obracejí na veřejnost. K události došlo dne 20. prosince 2025 v době okolo půl jedenácté večer v ulici Zbrojnická v Plzni, kdy byl velmi surově fyzicky napaden mladý muž. 
Policisté mají k dispozici fotografii z kamerového záznamu, kde jsou zachyceny osoby důležité pro vedené trestní řízení. Pokud je někdo pozná nebo se osoby samy poznají, nechť se přihlásí na telefonním čísle obvodního oddělení Plzeň - střed 974 325 651 nebo na bezplatné tísňové lince policie 158.

por. Mgr. Dagmar Mifková
29. prosince 2025

Odkazy do noveho okna

Osoby důležité pro trestní řízení

Osoby důležité pro trestní řízení 

Detailní náhled

Osoby důležité pro trestní řízení

Osoby důležité pro trestní řízení 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 