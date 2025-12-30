Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Při nákupu potravin přisla o zlaté šperky
Ty skončily v rukách nepoctivého nálezce nebo kapsáře.
Dne 22. prosince kolem 10. hodiny dopoledne zašla mladá žena nakoupit potraviny do obchodu v centru České Lípy. Po zaplacení zboží si svou peněženku dala do kapsy bundy a o několik minut později zjistila, že ji nemá. Hledala ji pak marně v obchodě, kde nakupovala, i na ulici. Domnívá se, že ji z kapsy vytratila, ovšem nelze vyloučit ani kapesní krádež.
Kromě mincí v nominální hodnotě zhruba 200 korun v ní měla i tři občanské průkazy, svůj doklad totožnosti vystavený na Slovensku a dva české občanské průkazy svých nezletilých dcer. Ovšem nosila v ní také zlaté náušnice s červeným kamínkem po babiččce, jeden zlatý řetízek s přívěskem ve tvaru písmene L a jeden řetízek s křížkem, který je vyobrazen na fotografii, stejně jako zmizelé náušnice. Šperky si cení na zhruba 15 000 korun.
Pod článkem zveřejňujeme fotografie některých zmizelých šperků, zlatého křížku s Ježíšem a zlatých naušnic s červeným kamínkem, které pro ní mají obzvlášť velkou citovou hodnotu. Druhá fotografie není příliš kvalitní, ale náušnice na ní k poznání je. Pokud nám můžete pomoci zjistit, u koho šperky skončily, ozvěte se nám na linku 158.
por. Bc. Ivana Baláková