Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Při krádežích muž využil rušičku

Zaparkovaná neuzamčená auta muž prohledal a snažil se odcizit cenné věci.

Policistům se na Jihlavsku podařilo dopadnout cizince, který používal rušičku signálu pro dálkové ovládání zamykání aut a do vozidel se tak mohl bez námahy dostat. Pohyboval se na dálničních odpočívadlech s cílem ukrást ze zaparkovaných vozidel cenné věci. Podezřelého muže policisté zadrželi a je obviněn ze dvou trestných činů. Zajistili rušičku a také věci, které muž před dopadením odcizil na jiném úseku dálnice.

V druhé polovině minulého týdne přijali policisté před třetí hodinou odpoledne oznámení, že se na odpočívce na km 111 ve směru na Prahu pohybuje muž, který se choval podezřele a snažil se dostat do zaparkovaných vozidel. Na místo vyjeli dálniční policisté situaci prověřit. Při příjezdu si všimli podezřelého muže, který chtěl viditelně rychle zmizet. Policisté ho zastavili a zkontrolovali. Na parkovišti stálo i jeho vozidlo, ve kterém ležel podezřelý předmět. Policisté rychle zjistili, že není něco v pořádku, protože ani oni nemohli vozidlo zamknout dálkovým ovládáním. Cizinec tak směřoval na policejní oddělení, kde byl umístěn do cely. Prověřování případu převzali jihlavští kriminalisté. Provedli prohlídku vozidla, ve kterém nalezli rušičku signálu a dále věci, u nichž vzniklo podezření, že by mohly pocházet z trestné činnosti.

Provedeným šetřením následně zjistili, že na odpočívadle cizinec opravdu vnikl do zaparkovaného vozidla Škoda, ze kterého nic nevzal. Ve stejný den ale před polednem na dálničním odpočívadle na 166. km se za pomoci rušičky dostal do vozidla Toyota, ze kterého si odnesl věci v hodnotě nejméně za sto tisíc korun v době, kdy se jeho osádka občerstvovala v restauraci. Když se vrátili zpět k autu, vůbec si nevšimli, že byli okradeni. Odjeli do Chomutova, teprve tam krádež zjistili a oznámili. Odcizené fotoaparáty, objektivy, paměťové karty a další věci, které jim cizinec odcizil, se ale policistům podařilo zajistit a dostali se tak zpět jejich majiteli.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání šestačtyřicetiletého cizince. „Muž byl obviněn ze spáchání přečinu opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat a dále přečinu krádeže, přičemž činem vznikla větší škoda,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí

12. června 2025

vytisknout e-mailem