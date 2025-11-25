Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Při krádeži v prodejně byl zloděj přistižen
Nenapravitelný zloděj si chtěl z obchodu v Jablonci nad Nisou odnést čelovku, sluchátka a nabíječku.
V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 39letému muži podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil minulý týden v pátek krátce po devatenácté hodině. Tehdy v prostoru prodejny Kaufland v Jablonci nad Nisou ve Mšeně odcizil čelovku, sluchátka a nabíječku v celkové hodnotě 980,- Kč. Tyto věci vybalil z obalů a prostorem kolem pokladen prošel, aniž by je zaplatil. Při tomto jednání byl ovšem přistižen pracovníkem ostrahy prodejny. Policisté následně zjistili, že tento muž není v krádežích žádným nováčkem, jelikož už byl v uplynulých třech letech za takové činy soudy dvakrát pravomocně odsouzen. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za spáchání uvedeného skutku trest odnětí svobody až na tři roky.
25. 11. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí