Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Při krádeži je vyrušila majitelka domu
Oba podezřelí z místa utekli, ale policisté na ně rychle přišli.
Kutnohorští kriminalisté se od první poloviny ledna zabývali případem krádeže a porušování domovní svobody, ke kterému došlo v obci Horky na Kutnohorsku. Případ se jim ale podařilo během jediného dne objasnit a zjistit oba podezřelé muže. V prvním případě oba muži, tedy 37letý a 19letý, překonali oplocení domu a poškodili skleněnou výplň u vchodových dveří, čímž vnikli dovnitř, zřejmě s úmyslem krást a vstoupili do domu. Při činu je ale nejprve zachytila bezpečnostní kamera, ale současně i vyrušila majitelka domu, proto se oba muži dali na útěk. Ti stejní muži měli podle zjištění policistů překonat pozemek v obci Horky ještě jednou. V tomto případě poničili oplocení, ale ani zde nic neukradli.
Policisté velmi rychle zjistili totožnost obou podezřelých mužů a hned následující den, tedy 8. ledna, 19letému a 37letému muži policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a porušování svobody. Ačkoliv na obou místech nic neodcizili, i tak jim může hrozit až 2letý trest vězení.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
9. února 2026