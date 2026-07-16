Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Při investování se nenechte zlákat výhodnými nabídkami
Finance svěřte raději do rukou odborníků.
Znojemští policisté, kteří se specializují na kybernetickou kriminalitu prověřovali z podnětu Finančního analytického úřadu Ministerstva financí v březnu podezřelé transakce na účtu jedné ze společností obchodující s kryptoměnami. Oznámení se ukázalo jako opodstatněné. Muž tam převedl čtvrt milionu korun a směnil je za virtuální měnu. Další převod na externí kryptoměnové peněženky byl však policisty zablokován. Prostředky byly zajištěny pro podezření z nedbalostního trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Během prověřování kontaktoval opakovaně "investor" policisty, že jde o jeho finance a potřebuje je z rodinných důvodů ihned zpět. Policisté ověřili, že je důvod vrátit poškozenému jeho peníze, investor tak se štěstím ustál svůj první riskantní pokus o zhodnocení peněz a získal je zpět na svůj účet. Oznamovatel byl policisty řádně poučen o následcích a riziku jeho obdobného chování na internetu. Policistům slíbil, že už nic takového dělat nebude.
Konec tohoto příběhu by tak mohl být šťastný, kdyby policisté nezjistili, že nepoučitelný muž ještě týž den, kdy mu byly peníze vráceny, obratem finance výhodně neinvestoval. A nabídka to byla zřejmě velmi výhodná. Neznámý pachatel ho totiž přiměl k několika dalším platbám na zahraniční účty, celková investice přesáhla 1,5 milionu korun. Na podstatnou část peněz si poškozený navíc vzal úvěr. Minulý týden muži došlo, že s penězi zřejmě nebude něco v pořádku a opět se obrátil na překvapené znojemské kriminalisty. Ti však vzhledem ke zpoždění oznámení moc šancí na záchranu peněz nemají. Případ prověřují jako podvod a nepoučitelnému investorovi, který kromě peněz poskytl podvodníkům i kopie svých osobních dokladů, tak pravděpodobně zbydou oči pro pláč.
Policie znovu upozorňuje veřejnost, aby při investování důkladně prověřovala, komu své peníze svěřuje. Sliby vysokých a rychlých výnosů bez rizika jsou téměř vždy varovným signálem. V případě jakýchkoliv pochybností je vhodné vše nejprve konzultovat se skutečnými odborníky dříve, než dojde k odeslání peněz.
16.07.2026, mjr. Pavel Šváb