Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Při investování přišla žena o jeden a půl milionu
Žena opakovaně neprošla přes údajnou zkoušku robotem.
Pokus o investování převrátil naruby život ženě v Jihlavska. Od dubna přišla o jeden a půl milionu korun, které sama ani neměla a půjčovala si. Na začátku byla vidina stoprocentního zhodnocení, pak platila různé částky každému, kdo se jí v této souvislosti ozval. V jedné bance pojali podezření na podvod a ženu varovali, ta jim ale tvrdila, že peníze potřebuje na dovolenou a účet u nich zrušila. Při shánění peněz si mimo jiné vzala půjčku s ručením vlastním domem.
V dubnu žena zareagovala na internetovou nabídku na investování, která odkazovala na známého politika s příslibem vysokého zisku a omezeným počtem osob k přihlášení, navíc se počáteční číslo 30 rychle zmenšovalo. V tu chvíli ještě žena nevěděla, jak velkou dělá chybu a zaregistrovala se. V krátké době ji kontaktoval muž, který se představil jako Ludovit Taragoš. Chtěl zaplatit počáteční poplatek a seznámil ji s tím, že investování bude provádět robot. Následně komunikaci se ženou převzal údajný Radim Černý, který dle něho obchodoval pouze ve velkém s téměř stoprocentním zhodnocením. Žena měla investovat do ropy, půjčila si na to 300 tisíc korun a peníze poslala dle instrukcí. Následoval šťastný okamžik, kdy se podvodník ženě přihlásil s tím, že zisk z investice je bezmála 100 tisíc eur. Mělo to ale háček, napoprvé prý tolik vydělat nejde. Měla tak zaplatit poplatek za překročený limit. Půjčila si na to u další banky a další půjčka byla nebankovní. Následovala údajná zkouška robotem, který ženě kladl různé otázky v souvislosti s jejím investováním, a ona musela odpovědět. Opakovaně touto zkouškou neprošla a musela platit stotisícové pokuty. Dostat se přes robota se ženě podařilo v červnu. Slíbené peníze jí ale nepřišly a podvodník se odmlčel.
V polovině září se jí ozvala žena vystupující jako Miroslava Berkut, od které podvedené přišla i smlouva. Peníze dle ní byly již v bance a žena platila další a další poplatky. Poslala peníze například za legalizaci a uskladnění v trezoru. Protože měla problémy s posíláním peněz na účty uvedené podvodníky, prováděla transakce i prostřednictvím bitkoinů.
Pak se jí ozval muž, který se představil jako Tomáš Urbanský, ten měl mít na starost pojištění a dotace. Požadované platby musela žena hradit v časovém limitu, pokud tak neučinila, čekala ji pokuta. I když žena splnila veškeré požadavky, slibovaných peněz se nedočkala.
Ztratila kontrolu nad tím, kolik, komu a za co vlastně platí. Transakce neměla pod kontrolou a v závěru bylo její jednání řízeno spíše stresem z nedodržení termínů a hrozby další pokuty.
Celková finanční ztráta je velká, ženina finanční situace je ale ještě zhoršena splácením úroků z půjčených peněz a ručením domem.
Případ kriminalisté prověřují pro spáchání trestného činu podvodu.
Opětovně apelujeme na veřejnost, buďte obezřetní, nevěřte podvodníkům, kteří vám slibují podezřele vysoký zisk. Informace si sami ověřujte, neplaťte nic dalšího, když se požadavky opakují a výsledek stále nepřichází. Důkladně zvažujte investování, pokud peníze sami nemáte a museli byste si je pro tento účel půjčit.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
28. listopadu 2025