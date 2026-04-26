Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Při dopravní nehodě v Malé Skále zemřel v sobotu mladý řidič

Svému zranění podlehl na místě. 

V sobotu 25. dubna po 23. hodině projížděl mladý řidič v osobním vozidle tovární značky Fiat Punto ve směru od Turnova na Železný Brod po silnici I/10, když v katastru obce Malá Skála v mírné levotočivé zatáčce z nezjištěných důvodů přejel do protisměru. Následně se čelně střetl se superbem, který se pohyboval v protisměrném pruhu. Řidič za volantem fiatu přitom bohužel utrpěl zranění neslučitelné se životem, kterému na místě podlehl. Okolnosti tragické události dokumentují jablonečtí dopravní policisté.

26. 4. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

