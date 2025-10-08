Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Převrácený přívěs nákladního automobilu

Náklad se vysypal do kolejiště a vlaková doprava musela být zastavena na několik hodin. 

V úterý 7. října letošního roku krátce před devátou hodinou ranní došlo na účelové komunikaci poblíž Kraslic k dopravní nehodě nákladního vozidla značky Scania s přívěsem. K té mělo dojít tak, že třicetiletý řidič se zřejmě nedržel při pravém okraji a najel na nezpevněnou levou část. Následkem toho mělo dojít k sesuvu travnatého svahu spolu s krajnicí, přičemž došlo k převrácení přívěsu naloženého dřevem. Náklad se následně vysypal do kolejiště a vlaková doprava musela být zastavena. Nákladní automobil zůstal na pozemní komunikaci.

Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Provedená dechová zkouška u řidiče nákladního automobilu vyšla s negativním výsledkem.

Provoz na komunikaci a železniční trati byl obnoven krátce po sedmnácté hodině. Provoz byl zastaven několik hodin z důvodu přeložení nákladu a vyproštění havarovaného přívěsu v hůře přístupném terénu. Dále po celou dobu hrozilo sesunutí svahu i s nákladním automobilem značky Scania.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 100 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní jsou nadále v šetření dopravních policistů.

nprap. Jan Bílek
8.10.2025

