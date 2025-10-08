Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Převrácený přívěs nákladního automobilu
Náklad se vysypal do kolejiště a vlaková doprava musela být zastavena na několik hodin.
V úterý 7. října letošního roku krátce před devátou hodinou ranní došlo na účelové komunikaci poblíž Kraslic k dopravní nehodě nákladního vozidla značky Scania s přívěsem. K té mělo dojít tak, že třicetiletý řidič se zřejmě nedržel při pravém okraji a najel na nezpevněnou levou část. Následkem toho mělo dojít k sesuvu travnatého svahu spolu s krajnicí, přičemž došlo k převrácení přívěsu naloženého dřevem. Náklad se následně vysypal do kolejiště a vlaková doprava musela být zastavena. Nákladní automobil zůstal na pozemní komunikaci.
Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Provedená dechová zkouška u řidiče nákladního automobilu vyšla s negativním výsledkem.
Provoz na komunikaci a železniční trati byl obnoven krátce po sedmnácté hodině. Provoz byl zastaven několik hodin z důvodu přeložení nákladu a vyproštění havarovaného přívěsu v hůře přístupném terénu. Dále po celou dobu hrozilo sesunutí svahu i s nákladním automobilem značky Scania.
Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 100 tisíc korun.
Přesná příčina a okolnosti dopravní jsou nadále v šetření dopravních policistů.
nprap. Jan Bílek
8.10.2025