Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Převrácené vozidlo s cukrovou řepou
Řepa skončila na soukromém pozemku, škoda přesahuje 600 tisíc.
Včerejšího dne v odpoledních hodinách došlo v obci Libčany na silnici III. třídy k dopravní nehodě vozidla značky VOLVO s návěsem. Dle prvotního šetření 29letý řidič při odbočování vlevo ze směru od obce Radíkovice směrem k obci Lhota pod Libčany nepřizpůsobil rychlost jízdy aktuálním podmínkám na vozovce, zejména stavu komunikace a povětrnostním vlivům. Na mokré vozovce tvořené dlažebními kostkami následně dostal smyk, který vedl k převrácení traktoru i návěsu na pravý bok.
V důsledku nehody došlo k poškození oplocení přilehlého rodinného domu. Náklad cukrové řepy se vysypal z návěsu na pozemek, čímž byla poškozena travnatá plocha a došlo i k dalšímu poškození samotné nemovitosti.
Řidič utrpěl lehké zranění a byl na místě ošetřen zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje, která ho následně převezla do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Provedená dechová zkouška vyloučila přítomnost alkoholu. Technická závada jako příčina nehody nebyla zjištěna.
Předběžná škoda byla vyčíslena na částku téměř 600 tisíc korun. Veškeré okolnosti a příčina dopravní nehody jsou předmětem vyšetřování hradeckých dopravních policistů.
por. Bc. Martina Jandová
15.10.2025