Převozy nelegálních migrantů - obvinění 13 osob
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech obvinili 13 osob (občany ČR i cizince) z převozů nelegálních migrantů.
Mezinárodní organizovaná skupina osob měla podle našich závěrů zajišťovat přepravu nelegálních migrantů (pocházejících z jihovýchodní Asie), a to z Maďarska a Rumunska přes území České republiky do cílové země Spolkové republiky Německo.
Případem s krycím názvem Klondajk se policisté NCOZ zabývali od loňského roku. Osoby měly zorganizovat neoprávněné překročení státní hranice České republiky nejméně 63 ilegálních migrantů, od kterých měly za převozy inkasovat finanční částky (v řádu stovek eur za jeden převoz). K zadržení osob došlo v Ústeckém a Středočeském kraji a v Praze.
Všechny osoby byly obviněny z trestného činu „organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice“ dle § 340 odst. 1, 3 písm. a) trestního zákoníku. Dvě osoby (hlavní organizátoři) byly vzaty soudem do vazby.
V případě pravomocného rozsudku obviněným osobám hrozí tresty odnětí svobody od 2 do 8 let. Věc dozoruje Okresní státní zastupitelství v Teplicích.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
31. října 2025