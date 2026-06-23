Převozy nelegálních migrantů – návrh na podání obžaloby
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech navrhli podat obžalobu na 13 osob v rámci případu, který se týká převozů nelegálních migrantů.
Mezinárodní organizovaná skupina osob (občané ČR i cizinci) měla podle našich závěrů zajišťovat přepravu nelegálních migrantů pocházejících z jihovýchodní Asie, a to z Maďarska a Rumunska přes území České republiky do cílové země Spolkové republiky Německo.
Případem s krycím názvem Klondajk se policisté NCOZ zabývali od roku 2024. V říjnu 2025 došlo k zahájení trestního stíhání 13 osob. Obvinění podle našich závěrů měli zorganizovat neoprávněné překročení státní hranice České republiky nejméně 63 ilegálních migrantů, od kterých měli za převozy inkasovat finanční částky (v řádu stovek eur za jeden převoz).
Všechny osoby jsou od roku 2025 stíhány pro trestný čin „organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice“ dle § 340 odst. 1, 3 písm. a) trestního zákoníku. Jeden obviněný je stále stíhán vazebně.
V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným osobám tresty odnětí svobody od 2 do 8 let. Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již byl předán na Okresní státní zastupitelství v Teplicích.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
23. června 2026