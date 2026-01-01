Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Převoz klenotů
Vyžádal si přísná bezpečnostní opatření.
Ve čtvrtek v odpoledních hodinách policisté Krajského ředitelství policie Zlínského kraje na žádost Moravského zemského muzea převzali od slovenských kolegů dohled nad bezpečným převozem předmětů vysoké historické hodnoty a exponátů chystané výstavy Elity Velké Moravy III. Křesťanství do Klenotnice Velké Moravy v Modré u Velehradu. Uložení těchto artefaktů proběhlo za přísných bezpečnostních opatření.
24. dubna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.